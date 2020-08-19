В Нигерии террористы захватили в заложники город

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19.08.2020, 14:48, Новости дня

В Нигерии вооруженные боевики вторглись в небольшой город и взяли в заложники сотни мирных граждан, сообщают СМИ.

Боевики «Исламского государства в западной Африке» (SIWAP) оккупировали город Кукава, сообщил глава местного ополчения, передает ТАСС со ссылкой на Agence France Presse.

Террористы захватили в заложники мирных жителей. Местные жители около двух лет жили в лагере для перемещенных лиц из-за обстановки в регионе, они только недавно вернулись в город.

Службы безопасности страны принимают меры для помощи заложникам.

В 2015 году террористическая группировка «Боко харам» раскололась, часть боевиков объявили о присоединении к запрещенной в РФ организации «Исламское государство». В ИГ приняли новых членов и назвали подразделение «Исламское государство в Западной Африке». Базой группы стали районы около озера Чад, где сходятся границы Нигерии, Чада, Камеруна и Нигера.

В августе 2020 года группа высокопоставленных военных в Мали устроила мятеж. Военные арестовали ряд министров, а также президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Сообщалось также, что они арестовали сына президента Карима Кейта. Позже арестованный президент сообщил, что уходит в отставку.

При этом правительство Мали обратилось к мятежникам с заявлением, в котором призывало к спокойствию и диалогу. Коммюнике было подписано премьер-министром.



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