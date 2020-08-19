Рядом с Солнечной системой нашли почти сто коричневых карликов

19.08.2020, 14:48, Новости дня

Астрономы – участники научного проекта Backyard Worlds: Planet 9 обнаружили на окраинах Солнечной системы около ста коричневых карликов.

Американские астрофизики Константин Батыгин и Майкл Браун обнаружили 95 близких к Земле объектов, известных как коричневые карлики, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью-исследование журнала Astrophysical Journal, размещенной также на arXiv.org.

Уточняется, что все эти объекты находятся за пределами Солнечной системы, населяя регион, который астрономы называют ближайшим космическим соседством. Они не входят в состав каких-либо планетных систем и не получают тепла от Солнца или других звезд, поэтому они достаточно холодные. Температура на некоторых из них приближается к температуре Земли, что делает возможным существование водяных облаков.

«Благодаря открытию этих холодных миров мы можем понять, как формируются планеты за пределами Солнечной системы и как устроены их атмосферы. Они помогут нам точно оценить количество подобных миров в окрестностях Солнца», – приводятся в пресс-релизе Национальной лаборатории оптической и инфракрасной астрономии США, оборудование которой использовалось в данном исследовании, слова первого автора статьи, сотрудника лаборатории Аарона Мейснера.

Напомним, астрономы Европейского космического агентства нашли множество звезд внутри Млечного Пути, возникших после нескольких сближений и столкновений нашей Галактики и ее спутника, карликовой галактики Sgr DEG.

Другие исследователи нашли на Земле звезду, которая движется по орбите сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, что подтверждает теорию относительности Эйнштейна.

Кроме того, в мае этого года астрономы впервые зафиксировали в галактике Млечный Путь всплеск радиоволн, сопровождавшийся вспышкой рентгеновского излучения.