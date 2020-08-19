 

Звезда “Американской истории ужасов” Лили Рэйб стала мамой во второй раз

19.08.2020, 14:29, Разное

38-летняя звезда сериала “Американская история ужасов” Лили Рэйб стала мамой во второй раз: еще в июне она родила ребенка от своего бойфренда, 44-летнего актера Хэмиша Линклейтера. Радостную новость изданию People подтвердил представитель актрисы, не уточнив пол новорожденного. Правда, поклонники актрисы считают, что пол ребенка рассекретила сама Лили: на последнем снимке в Instagram, сделанном аккурат перед рождением малыша, Рэйб позирует в розовом платье. Фанаты актрисы сделали вывод, что на свет появилась ее вторая дочь.

Лили Рэйб и Хэмиш Линклейтер

Если для Рэйб ребенок стал вторым, то у Линклейтера уже есть 13-летняя дочь Люсинда Роуз от первого брака со сценаристом Джессикой Голдберг, на которой он был женат с 2002 по 2012 годы. С Лили Хэмиш начал встречаться в 2013 году, в 2017-м на свет появилась их дочь. О рождении малышки Рэйб также сообщила лишь спустя время – в Международный женский день.

Счастливый Международный женский день. Сегодня. Завтра. Каждый день. Девочки волшебные, – подписала Рэйб первый снимок дочки, снабдив его позитивными тегом #будущеезаженщинами.

Совсем скоро Рэйб порадует поклонников не только семейными, но и творческими новостями. К выходу готовится проект с ее участием “Отыграть назад” – драматический триллер канала HBO, где Лили досталась второстепенная роль, а Николь Кидман и Хью Гранту – главные.

Лили Рэйб с первенцемЛили Рэйб и Хэмиш Линклейтер



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.08 / Скандалы: Наговорил

19.07 / Мнение: “Эти люди меня не интересуют” – Зеленский

19.08 / Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

12.08 / Sohu: Ту-22М3М является непреодолимой преградой для ВМС США в Черном море

30.07 / В Беларуси могут отключить интернет

16.07 / 10 интересных фактов о сериале “Фарго”: любовь Кирстен Данст, роман Юэна Макгрегора, прическа Билли Боб Торнтона и не только

19.08 / Скандалы: Заместитель Мишустина нашла у себя дом

26.07 / Герой России Всеволод Хмыров объяснил, почему российским морякам не страшен Бермудский треугольник

26.07 / В Сибири обнаружили сохранившийся скелет мамонта

01.08 / Дорогие марсиане

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска