Звезда “Американской истории ужасов” Лили Рэйб стала мамой во второй раз

19.08.2020, 14:29, Разное

38-летняя звезда сериала “Американская история ужасов” Лили Рэйб стала мамой во второй раз: еще в июне она родила ребенка от своего бойфренда, 44-летнего актера Хэмиша Линклейтера. Радостную новость изданию People подтвердил представитель актрисы, не уточнив пол новорожденного. Правда, поклонники актрисы считают, что пол ребенка рассекретила сама Лили: на последнем снимке в Instagram, сделанном аккурат перед рождением малыша, Рэйб позирует в розовом платье. Фанаты актрисы сделали вывод, что на свет появилась ее вторая дочь.

Лили Рэйб и Хэмиш Линклейтер

Если для Рэйб ребенок стал вторым, то у Линклейтера уже есть 13-летняя дочь Люсинда Роуз от первого брака со сценаристом Джессикой Голдберг, на которой он был женат с 2002 по 2012 годы. С Лили Хэмиш начал встречаться в 2013 году, в 2017-м на свет появилась их дочь. О рождении малышки Рэйб также сообщила лишь спустя время – в Международный женский день.

Счастливый Международный женский день. Сегодня. Завтра. Каждый день. Девочки волшебные, – подписала Рэйб первый снимок дочки, снабдив его позитивными тегом #будущеезаженщинами.

Совсем скоро Рэйб порадует поклонников не только семейными, но и творческими новостями. К выходу готовится проект с ее участием “Отыграть назад” – драматический триллер канала HBO, где Лили досталась второстепенная роль, а Николь Кидман и Хью Гранту – главные.

Лили Рэйб с первенцем Лили Рэйб и Хэмиш Линклейтер