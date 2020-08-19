 

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

19.08.2020, 14:23, Разное

Светлана Тихановская (девичья фамилия Полипчук) родилась 11 сентября 1982 года в городе Микашевичи Брестской области. В 2000-м она выпустилась из школы с золотой медалью.

Тихановская окончила филологический факультет Мозырского государственного педагогического университета по специальности “иностранные языки (английский, немецкий)”. После жила в Гомеле.

Карьера Светланы Тихановской началась с должности переводчицы с английского языка. Она успела поработать в различных компаниях, в том числе в благотворительной организации помощи потерпевшим от чернобыльской аварии (Ирландия).

Совместно с мужем Сергеем Тихановским железная леди Белоруссии владеет компанией “ОДО “Компас”. Также у пары было ООО “Радуга развлечений”.

15 мая 2020 года, после отказа ЦИК в регистрации инициативной группы Тихановского, его супруга подала документы на выдвижение кандидатом в президенты. 10 августа Центризбирком Белоруссии заявил о победе Лукашенко на выборах.

Тихановская, набравшая, по официальным данным ЦИК, 10,09 % (в Минске – почти 15 %), с этим не согласилась. По мнению многих граждан Белоруссии, результаты голосования были сфальсифицированы, и в действительности главная оппонентка Лукашенко набрала большинство голосов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Мнение: Трамп всех удивил

21.03 / Мнение: Источник энергии

10.08 / “Простой несвойственен”: Лолита восхитила поклонников имитацией “танца на пилоне”

12.07 / “С возрастом я становлюсь только лучше”: Алика Смехова поделилась советами для женщин

29.06 / Мнение: Конституция Украины для самых маленьких

18.08 / Что мешает победить протестующим в Белоруссии

11.08 / Даниил Белых о продолжении популярного ситкома: Пора снимать “Сваты. Второе поколение”

03.08 / Мнение: На карандаш

09.07 / Личное: Она никакая

04.07 / Москва ожидает «сбалансированного» решения по собору Святой Софии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска