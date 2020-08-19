Переболевшие коронавирусом составили Топ-10 последствий болезни

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19.08.2020, 14:17, Разное

Люди, которые переболели коронавирусом, составили Топ-10 последствий для здоровья. Данные собирались путем опроса с участием 1567 человек.
100% участников исследования заявили о быстрой утомляемости и присутствии чувства постоянной усталости. На второй позиции находятся боли в мышцах, о них рассказали 65,1% опрошенных. Тройку лидеров последствий COVID-19 замкнула дыхательная недостаточность – 65,1%, у 59% переболевших коронавирусом появились сложности с концентрацией внимания. 58,5% испытуемых пожаловались на сниженную физическую активность. О головных болях заявили 57,6% участников опроса.

У 49,9% респондентов появились проблемы со сном. Восьмую позицию с показателем 47,6% заняла тревожность. У 45,6% опрошенных развились проблемы с памятью, а у 41% – головокружение.

Ученые из университета Индианы проанализировали результаты опроса. Они добавили, что 25% последствий связаны с чувством боли. Также можно выделить те, которые затрагивают глаза, кожу и ЦНС. Есть предположение, что COVID-19 негативно отражается на работе щитовидной железы, провоцируя избыточное продуцирование гормонов. Некоторые жаловались, что через 2-3 месяца после выздоровления начали выпадать волосы.



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