Ученые рассказали, как предотвратить преждевременную смерть

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19.08.2020, 14:17, Разное

Специалисты Великобритании сообщили, что мощные спортивные занятия помогут избежать ранней смерти. Результаты исследования опубликовали в издании The Lancet Global Health.
В опыте принимали участие 96 тысяч людей, информация о которых находится в британском биобанке. Чтобы узнать, способны ли упражнения высокой или средней интенсивности понизить риски несвоевременной смерти, испытуемых принудили одевать трекер, который следил за их физической активностью.

Эксперимент продолжался больше 3-х лет, а специалистами были просчитаны расходы энергии и сопоставлены с самочувствием людей. Итоги работы разместили в Nature Medicine, где рассказали о необходимости ежедневной физической активности. Нужно каждую неделю выделять время для упражнений умеренной интенсивности (быстрая ходьба) или 75 минут заниматься упражнениями высокой интенсивности – бегом.

Расход энергии добровольцев составил 40 кДж/кг/день, треть которого пришлась на умеренную активность. На протяжении всего времени 732 человека скончались. Специалисты напомнили, что повышение расходования энергии любой интенсивности позитивно воздействовало на понижение риска смертности.



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