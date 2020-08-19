Прохор Шаляпин снял накладные зубы, чтобы «не носить во рту унитаз»

19.08.2020, 14:17, Разное

Прохор Шаляпин признался в том, что ему надоели накладные зубы, поэтому он решил от них избавиться. В последнее время голливудская улыбка ассоциировалась у певца с тем, что он «носит во рту унитаз».

Поклонники часто упрекают артиста в том, что у него накладные зубы. Однако, как пояснил Прохор Шаляпин, у него, в отличие от Дмитрия Нагиева, стояли не виниры. Когда стоматолог их ставит, то стачивает собственные зубы пациента, а у исполнителя они настоящие. У него были люминиры, которые обошлись в миллион рублей. Это, как пояснил певец, «голливудские пластины».

Прохору Шаляпину надоело, что хейтеры постоянно упрекают его в неестественной улыбке. Поэтому он решил, что отдаст предпочтение своим зубам, даже если они не такие ровные и белые. Артист напомнил, что в Голливуде сейчас в тренде естественная красота, поэтому он убежден, что вскоре и российские представители шоу-бизнеса снимут «и парики, и накладные зубы».