Посольство РФ в Осло отказалось комментировать сообщения о высылке своего дипломата
19.08.2020, 14:08, Новости дня
Посольство РФ в Норвегии не стало комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы высылке одного из российских дипломатов из королевства на фоне нового «шпионского скандала».
«Комментариев не даем», – сообщил РИА «Новости» дежурный дипломат российской дипмиссии в Осло.
Ранее МИД Норвегии сообщил, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.
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