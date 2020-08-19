Посольство РФ в Осло отказалось комментировать сообщения о высылке своего дипломата

19.08.2020, 14:08, Новости дня

Посольство РФ в Норвегии не стало комментировать появившиеся в СМИ сообщения о якобы высылке одного из российских дипломатов из королевства на фоне нового «шпионского скандала».

«Комментариев не даем», – сообщил РИА «Новости» дежурный дипломат российской дипмиссии в Осло.

Ранее МИД Норвегии сообщил, что российский дипломат будет выслан из Норвегии после задержания норвежского гражданина по подозрению в передаче важной информации иностранному государству.