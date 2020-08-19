Мнение: Инновации

19.08.2020, 13:55, Разное

Инновации? Да сколько угодно!

Например? Инновации в употреблении пива. Скажете, что что же здесь может быть нового? А пожалуйста.

Пивной бар. Вместо столов и стульев лежаки, возле которых стойки к которым прикреплены емкости с пивом. От емкости трубка к лежащему задом вверх посетителю. Пиво заливается через прямую кишку. Опьянение наступает быстрее, поскольку всасывание через кишечник происходит динамичнее, нежели через желудок. Но главное, что запах изо рта настигнет только через пару часов. Так что многим удастся доехать до дома практически без запаха.

Правда, когда мусора все же просекут это дело, то все равно придется дуть в прибор, только уже не ртом…