Аллу Пугачеву запечатлели на улице в черном мини-платье

19.08.2020, 13:53, Разное

Папарацци удалось во время прогулки запечатлеть на улице Аллу Пугачеву в черном мини-платье. Примадонна осталась верна своему любимому образу – total black look.

По словам Алишера, он пытался привнести в одежду певицы новые краски, но понял, что бороться с ней бесполезно. Поэтому теперь стилист и другие дизайнеры, в том числе Игорь Гуляев, создают наряды для Аллы Пугачевой с привязкой к черному цвету.

Фотографию Примадонны в мини-платье, сделанную во время прогулки, прокомментировал стилист Руслан Громов. Как он отметил, народную артистку узнает практически каждый человек, даже со спины. Супруга Максима Галкина тяжело соглашается на перемены, и максимум, что может себе позволить – это небольшие современные детали. Образ Аллы Пугачевой стилист назвал лаконичным и сдержанным. От такого total black look немного веет траурностью, но это «фирменный стиль Примадонны». В нарядах артистки, как отметил Руслан Громов, читается сексуальность и драма одновременно.

В почтенном возрасте женщинам достаточно сложно выглядеть современными. Однако стилист считает, что у певицы это отлично получается, и при этом, она себе не изменяет.