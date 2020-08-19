 

«Роскачество» рассказало о признаках слежки через смартфоны

19.08.2020, 13:53, Разное

Специалисты «Роскачества» рассказали, как вычислить слежку, осуществляемую через смартфон. Бездействие в данном случае может привести к утере персональных данных, в том числе паролей от банковских карт и иных материалов.
Вредоносный контент, который широко распространен в Сети, помогает злоумышленникам получать доступ практически ко всем сегментам существующей системы. Чаще всего хакеры задействуют утилиты для загрузки текстовых файлов, фотографией, логинов и паролей, а также личных сообщений. Некоторые программы позволяют следить за пользователями смартфонов через камеру, таким образом, прослушиваются разговоры.

Изменения в настройках могут говорить о наличии вирусного программного обеспечения. На рабочем столе девайса появляются неизвестные приложения, устанавливаемые без ведома владельца устройства. В данном случае нужно вернуть заводские настройки.

Если аккумулятор начал разряжаться быстрее, то, возможно, в фоновом режиме работает какое-то неизвестное приложение. Факт слежки нередко подтверждает стремительный рост мобильного трафика. Сигналом для необходимости сброса настроек является оповещение о попытке войти в аккаунт с другого гаджета. После восстановления исходных данных рекомендуется установить антивирусное ПО.



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