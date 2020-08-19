 

Юлия Савичева впервые показала лицо 3-летней дочери Анны

19.08.2020, 13:53, Разное

В микроблоге Instagram Юлия Савичева рассказала, что она дала откровенное интервью для издания «Антенна», в котором затронула болезненную для нее тему. Кроме этого, артистка впервые показала лицо 3-летней дочери Анны.
По словам Юлии Савичевой, малышка уже сама начала проситься в кадр, копируя знаменитую мать. Ане нравится, когда ее наряжают для съемок, и с удовольствием позирует на камеру. Исполнительница призналась, что ради дочери и профессии ей пришлось сделать непростой выбор. Оказывается, 3-летняя дочь не живет вместе с ними. За Аней в Португалии присматривают бабушка и дедушка, а певица с супругом приезжают к ним раз в 1,5-2 месяца, оставаясь на пару недель. При этом, каждое расставание с ребенком дается Юлии Савичевой не просто, так как это была долгожданная и выстраданная беременность.

На момент рождения малышки артистка еще была под опекой продюсера Макса Фадеева. Она не представляла, как будет возить с собой маленькую Аню на гастроли и видеть ребенка только по ночам. Когда Юлия Савичева была беременна, она обсуждала дальнейшие действия со свекровью. Зная, что певица полностью отдается работе, будущая бабушка предложила, чтобы внучка жила в Португалии, а родители прилетали к ним. Свекровь была готова полететь в Москву с ними, но в столице – квартира, а у них – другой климат, дом с большим участком и бассейном. Артистка сначала согласилась, но, когда Аня появилась на свет, не представляла, как оставит дочь. Это был тяжелый выбор, но если бы она ушла со сцены, то стала бы несчастным человеком.

Юлия Савичева кормила малышку грудью до четырех месяцев, после чего улетела из Португалии в Москву работать. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой, а знаменитость постоянно поддерживает с дочерью контакт по видеосвязи и телефону. Свекровь часть показывает Ане выступления матери и включает ее песни. Артистка очень благодарна матери мужа за помощь и считает ее мудрой женщиной.



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