Корабли НАТО проследили за российскими кораблями у границ Британии

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19.08.2020, 13:48, Новости дня

В Балтийском и Северном морях корабли ВМС Британии и НАТО сопроводили российские военные корабли, сообщила пресс-служба британских ВМС.

«Корабли королевских ВМС и союзников по НАТО сопровождали девять российских военных кораблей и наблюдали повышенный уровень активности вблизи Великобритании… Российский флот действовал профессионально и безопасно, фрегат Westminster совместно с кораблями НАТО сопровождали российскую группу в Балтийском и Северном морях», – цитирует РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Российские корабли у британских берегов сопровождали патрульные Mersey, Tyne и фрегат Westminster. Российская группа была представлена тремя корветами проекта 20380 типа «Стерегущий», тремя большими десантными кораблями проекта 775 и тремя ракетными патрульными катерами.

Также российскую группу сопровождали ВМС Португалии, Канады, Германии, Норвегии и Дании.

«Российские корабли уходили после участия в отмечавшемся в Санкт-Петербурге в прошлом месяце Дне ВМФ, через Балтийское море они направлялись в Северное для участия в масштабных учениях», – добавили в пресс-службе британского ведомства.

В апреле британский корабль HMS Mersey осуществил слежение за проходом российского корвета «Академик Пашин» через пролив Ла-Манш. 



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