Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

19.08.2020, 13:43, Разное

2 августа знаменитость стала мамой во второй

раз. О радостном событии артистка рассказала сама, опубликовав фото из

родильного зала. Александра Ребенок призналась тогда, что дети – это великое

чудо и вершина любви.

А накануне знаменитость появилась на пресс-показе серила “Хороший

человек”. Александра общалась с журналистами и позировала фотографам в компании

коллег. Отметим, что беременность и роды практически не сказались на фигуре

Ребенок. Артистка выглядела замечательно.

Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху Алексеем

Вертковым. Первое знакомство супругов состоялось на съемочной площадке ленты “До

свидания, мама”. В июле 2017 года артистка подарила мужу первенца. Сына пары

зовут Иван.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexandra Rebenok (@sasharebenok) 19 Авг 2020 в 1:04 PDT

Картина Константина Богомолова “Хороший человек” основана на реальной истории Михаила Попкова – серийного убийцы из Иркутской области. В центре

сюжета теленовеллы – следователь из Москвы Евгения Ключевская. Эту роль

исполняет Юлия Снигирь. Гостья из столицы прибывает в провинциальный городок,

чтобы проверить слухи о появившемся маньяке. В помощники девушке назначают

дознавателя Ивана Крутихина. Эта роль досталась Никите Ефремову.