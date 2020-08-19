 

Звезда сериала “Содержанки” Александра Ребенок вышла в свет и показала фигуру после родов

19.08.2020, 13:43, Разное

2 августа знаменитость стала мамой во второй
раз. О радостном событии артистка рассказала сама, опубликовав фото из
родильного зала. Александра Ребенок призналась тогда, что дети – это великое
чудо и вершина любви.

А накануне знаменитость появилась на пресс-показе серила “Хороший
человек”. Александра общалась с журналистами и позировала фотографам в компании
коллег. Отметим, что беременность и роды практически не сказались на фигуре
Ребенок. Артистка выглядела замечательно.

Александра Ребенок замужем за коллегой по цеху Алексеем
Вертковым. Первое знакомство супругов состоялось на съемочной площадке ленты “До
свидания, мама”. В июле 2017 года артистка подарила мужу первенца. Сына пары
зовут Иван.

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Публикация от Alexandra Rebenok (@sasharebenok) 19 Авг 2020 в 1:04 PDT

Картина Константина Богомолова “Хороший человек” основана на реальной истории Михаила Попкова – серийного убийцы из Иркутской области. В центре
сюжета теленовеллы – следователь из Москвы Евгения Ключевская. Эту роль
исполняет Юлия Снигирь. Гостья из столицы прибывает в провинциальный городок,
чтобы проверить слухи о появившемся маньяке. В помощники девушке назначают
дознавателя Ивана Крутихина. Эта роль досталась Никите Ефремову.



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