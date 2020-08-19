 

Лукашенко пообещал обеспечить оппозиционеров метлами и лопатами

19.08.2020, 13:43, Разное

На прошлой неделе кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская объявила о формировании совета по мирному трансферу власти. Присоединиться к комитету могут известные и уважаемые граждане, которые готовы изменить жизнь страны к лучшему.

Соратница политика Ольга Ковалькова рассказала в беседе с РИА Новости, что получила сотни заявок от желающих. В состав совета уже вошли 55 представителей белорусской оппозиции. По ее словам, осталось набрать еще 15 человек.

Заявление представительницы Тихановской прокомментировал глава Белоруссии. Лукашенко был сильно удивлен тем, что оппозиционеры выстраиваются в очереди, чтобы попасть в организацию, сообщает агентство БелТА.

Политик пообещал обеспечить всех, кто претендует на государственные должности, метлами и лопатами. “В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди”, – пояснил Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT

Накануне президент Белоруссии заявил, что создание альтернативных органов власти карается законом. Александр Лукашенко выразил надежду, что жесткие меры позволят остудить “некоторые горячие головы”.



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