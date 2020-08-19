Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

19.08.2020, 13:35, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что он откладывает торговые переговоры с Китаем, добавив, что он не хочет разговаривать с Китаем в данный момент.

Когда на мероприятии в Юме, штат Аризона, его спросили, выйдет ли он из торговых переговоров с Китаем, Трамп сказал, что он посмотрит.

Планировалось, что представители США и Китая обсудят реализацию так называемой первой фазы двустороннего торгового соглашения в субботу, но эти переговоры были отменены.