 

Эквадор обвинил Китай в попытках скрытного рыбного промысла

19.08.2020, 13:35, Новости дня

Вооруженные силы Эквадора сообщили, что десятки судов, преимущественно из китайского рыбопромыслового флота, работающие в районе Галапагосских островов, отключали системы отслеживания, делая невозможным наблюдение за ними.

Из примерно 325 кораблей, которые ведут промысел в районе экологически уязвимых островов, за последние месяцы 149 в какой-то момент отключали средства связи, заявил журналистам командующий ВМС Эквадора контр-адмирал Дарвин Харрин.

Некоторые суда также меняли свои названия, чтобы избежать наблюдения, отметил он.

«За этот период 149 судов отключали системы спутникового слежения. Мы знаем названия этих судов», – заявил Харрин на пресс-конференции.

Он отказался идентифицировать корабли.

Эквадор утверждает, что корабли не входили в его территориальные воды, но экологи говорят, что подобный промысел позволяет кораблям пользоваться изобилием морских ресурсов в водах между Галапагосами и материком.

«Это нарушение протокола по открытому морю, потому что они не хотят, чтобы мы знали, что они делают и чем занимаются», – заявил министр обороны Освальдо Харрин.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Нейросеть обучили выявлять опухоль мозга

13.08 / Консульский отдел посольства Белоруссии в РФ приостановил работу

18.08 / Стартовали продажи нового кроссовера Renault Duster с турбомотором

31.07 / Россия ужесточила контроль на границе с Беларусью

14.07 / В ЕР назвали главной задачей партии работу по реализации положений Конституции

14.07 / В Кремле объяснили задержание журналистов у «Лефортово»

07.07 / Москва отказалась уговаривать Вашингтон остаться в ДОН

29.06 / Опубликован ролик Елены Летучей с проверкой безопасности голосования

04.08 / Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

28.06 / В Москве решили использовать сейф-пакеты для хранения бюллетеней

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска