Эквадор обвинил Китай в попытках скрытного рыбного промысла

19.08.2020, 13:35, Новости дня

Вооруженные силы Эквадора сообщили, что десятки судов, преимущественно из китайского рыбопромыслового флота, работающие в районе Галапагосских островов, отключали системы отслеживания, делая невозможным наблюдение за ними.

Из примерно 325 кораблей, которые ведут промысел в районе экологически уязвимых островов, за последние месяцы 149 в какой-то момент отключали средства связи, заявил журналистам командующий ВМС Эквадора контр-адмирал Дарвин Харрин.

Некоторые суда также меняли свои названия, чтобы избежать наблюдения, отметил он.

«За этот период 149 судов отключали системы спутникового слежения. Мы знаем названия этих судов», – заявил Харрин на пресс-конференции.

Он отказался идентифицировать корабли.

Эквадор утверждает, что корабли не входили в его территориальные воды, но экологи говорят, что подобный промысел позволяет кораблям пользоваться изобилием морских ресурсов в водах между Галапагосами и материком.

«Это нарушение протокола по открытому морю, потому что они не хотят, чтобы мы знали, что они делают и чем занимаются», – заявил министр обороны Освальдо Харрин.