“Фантастический сценарий”. СБУ прокомментировала слухи о своем участии в так называемой вагнеровской спецоперации

19.08.2020, 13:26, Новости дня

В СБУ заявили, что данные об участии службы в так называемой вагнеровской спецоперации, появившиеся в СМИ, являются обычным фейком. Соответствующее заявление опубликовано на странице СБУ в Facebook.

По информации ведомства, ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы зафиксированы на аудиозаписях. Титрование одного из участников разговоров как офицера СБУ является домыслом и сознательной манипуляцией.

“Мы понимаем, что инициаторы таких информационных “вбросов” действуют по логике “несколько раз произнесенная ложь может кому-то показаться правдой”. Поэтому призываем украинские СМИ и отдельных лидеров общественного мнения в погоне за сенсациями более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран”, – говорится в сообщении.

Щодо інформації про участь СБУ у так званій «вагнерівській спецоперації»Служба безпеки не коментує чутки, не підтримує… Posted by Служба безпеки України on Kolmapäev, 19. august 2020

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК “Вагнер”, власти Беларуси сообщили 29 июля. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им “наплевать на этих ребят”.

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”.

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал недружественным шагом со стороны Беларуси выдачу бойцов частной военной компании “Вагнер” России. По его мнению, последствия такого освобождения “будут трагическими”.

18 августа главный редактор “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины, в результате чего боевиков задержали власти Беларуси.

В тот же день начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.