Глава Бундестага: Режиму в Беларуси пришел конец

19.08.2020, 13:26, Новости дня

Председатель Бундестага Вольфганг Шойбле уверен, что режиму президента Александра Лукашенко в Беларуси пришел конец. Об этом немецкий политик заявил в интервью Deutsche Welle.

Он призвал власти Беларуси прекратить применение насилия в отношении участников протестов.

“Когда диктатору приходит конец, лучше найти способ отказаться от насилия. Очевидно, что режиму в Беларуси пришел конец… Для диктатора в Беларуси было бы разумным, наконец, осознать, что кадры с демонстраций – в том числе, которые он попытался организовать – говорят сами за себя”, – сказал Шойбле.

По его словам, Европа должна продемонстрировать, что использует все возможности, чтобы “настаивать на соблюдении прав человека, демократии и отказе от насилия”. Политик подчеркнул, что Европа не стремится к переделу сфер влияния, а осознает ответственность, в том числе – за соседние государства.

“Когда выступают за права человека, принцип ненасилия, демократии, то это направлено не против кого-нибудь, тем более не против России”, – сказал председатель Бундестага.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.