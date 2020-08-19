 

Индийский клон Jeep Wrangler от Mahindra существенно модернизировали

19.08.2020, 13:25, Новости дня

Известная компания Mahindra в скором времени представит публике обновленный внедорожник Thar.

Указанный автомобиль является перелицованной копией американской модели Jeep Wrangler. Известно, что компания приобрела права на использование дизайна и других деталей от вышеуказанного внедорожника прошлых поколений. Производитель анонсировал, что автомобиль приводится в движение моторами на 2,0 или 2,2 литра с мощностью до 150 л.с.

Кроме того, новинка поступит в продажу с механической или автоматической трансмиссией. Среди новшеств следует отметить ассистенты безопасности, мультимедийный комплекс, а также иные функции, отсутствующие у предшественника. Пока цена на внедорожник Mahindra Thar не раскрывается перед презентацией.



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