Сообщается о странных маневрах самолета Лукашенко недалеко от границы с Россией

19.08.2020, 13:23, Разное

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Как сообщает телеграм-канал The Bell, в среду, 19 августа, самолет Александра Лукашенко Boeing Business Jet вылетел из Минска впервые с начала политического кризиса в республике.

Маршрут президентского лайнера вызвал вопросы. Самолет Лукашенко направился на восток, пролетел полпути до границы с Россией, затем развернулся обратно, сообщает телеграм-канал. Объяснения столь странным маневрам пока нет.

Последнее время к самолету Лукашенко приковано повышенное внимание журналистов и пользователей Сети. Количество упоминаний президентского лайнера в СМИ и телеграм-каналах резко возросло.

Так, в день выборов журналисты утверждали, что самолет Лукашенко готов к взлету в аэропорту Минска. Сообщения породили слухи о том, что белорусский лидер готовится бежать из страны.

Сам Лукашенко не раз утверждал, что покидать республику не намерен. “Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают”, – сказал белорусский лидер.

В минувшее воскресенье Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Минске. А два дня назад глава государства посетил Минский завод колесных тягачей.

Лукашенко – на митинге: Большое вам спасибо за то, что вы собрались здесь. Я стою перед вами на коленях. Впервые в своей жизни. Вы это заслужили pic.twitter.com/i7mbpdxA51

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 16, 2020

У оппозиции нет единого мнения о судьбе Александра Лукашенко в случае его отставки. Основатель Парка высоких технологий Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил до президентских выборов, объявлял о сборе материалов для судебного процесса над главой государства. Позже он заявил, что оппозиция готова обсуждать уход белорусского лидера в обмен на гарантии неприкосновенности.