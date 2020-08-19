 

Пуля в голову: умер еще один участник протестов в Белоруссии

19.08.2020, 13:23, Разное

В минском госпитале в среду скончался 43-летний участник протестных акций в Белоруссии. По словам очевидцев, во время стрельбы силовиков он получил ранение в голову.

Свидетели также рассказали, что мужчина просто шел по улице, когда сотрудники правоохранительных органов открыли огонь. Его доставили в Брестскую областную больницу, откуда позже увезли в военный госпиталь в Минске на вертолете. Врачи обнаружили у него тяжелые повреждения мозга, от которых он впоследствии скончался, сообщает Vse42.ru.



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