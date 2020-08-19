 

Медики: Черный перец может защищать от болезней сердца и рака

19.08.2020, 13:17, Разное

Медики из Великобритании сообщают, что регулярное употребление специй может предотвратить заболевания сердца и онкологии. Они рекомендуют добавлять в еду черный перец.
Специалистами доказано, что благодаря диете можно продлить жизнь, уменьшив случаи болезней сердца и рака. Врачи из Национальной службы здравоохранения Великобритании считают, что употребление черного перца помогает снизить уровень холестерина в крови – жирного вещества, закупоривающего артерии. Эффект экстракта черного перца изучили на животных. Как оказалось, у крыс, которые получали специю вместе с кормом, за 42 дня понизился холестерин в крови.

Черный перец повышает поглощение других пищевых компонентов. Эксперты допускают, что пиперин, активное соединение черного перца, помогает бороться с онкологическими болезнями. Исследований на людях не было, но опыты в пробирках демонстрируют, что пиперин сдерживает удвоение клеток рака груди, толстой кишки и приводит к гибели злокачественных клеток. Также провели скрининг 55 соединений из специй и обнаружили, что пиперин – самый эффективный в увеличении результативности традиционного лечения тройного отрицательного рака груди.

Эксперты отметили, что для предотвращения рака и заболеваний сердца важно придерживаться здорового рациона. Они советуют употреблять 5 порций фруктов и овощей ежедневно, отдавать предпочтение ненасыщенным маслам, кисломолочным продуктам, яйцам, рыбе, бобовым, убрать из рациона напитки с большим количеством сахара, пить много воды.



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