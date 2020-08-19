Ученые: В летнее время секс приносит больше удовольствия

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19.08.2020, 13:17, Разное

Ученые изучили влияние времени года на сексуальные отношения. Оказалось, что больше удовольствия интим приносит летом.
Сексолог Сильвия Санс исследовала вопрос выработки определенных гормонов. Природные химические вещества, вырабатываемые организмом человека, образуются в большем количестве именно в этот сезон. Серотонин, окситоцин, а также эндорфины повышают влечение и улучшают ощущения во время секса. Это способствует получению большего удовольствия в интимных отношениях.

Ученая установила, что гормоны и другие вещества, участвующие в процессе возникновения чувства удовольствия, более интенсивно вырабатываются в жаркую пору. Благодаря этому именно лето с максимальным количеством теплых и солнечных дней является самым благоприятным временем для сексуальных связей. Из-за повышения температуры сосуды расширяются, что обеспечивает непрерывный приток крови к половым органам.

Также важно, что летом люди более расслаблены, у многих в это время запланированы отпуска. Лёгкая одежда придает дополнительную сексуальность женщинам, что замечают их партнёры. Кроме того, пишет «Глобалмск», летом человек чаще прогуливается на свежем воздухе, а хорошая погода поднимает настроение и снимает стресс.



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