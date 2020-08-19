Сын Никиты Михалкова Артем скрыл рождение второго ребенка

19.08.2020, 13:17, Разное

Во время съемок программы «Судьба человека» Артем Михалков признался телеведущему Борису Корчевникову, что во второй раз стал отцом. Сын Никиты Михалкова сообщил, что скрывал это знаменательное событие целых три месяца.

Сына Александра актеру подарила его вторая супруга по имени Дарья. По словам Артема Михалкова, он не любит делиться с общественностью подробностями личной жизни, поэтому не стал афишировать рождение второго ребенка. Однако звездный наследник отметил, что любит программу «Судьба человека», поэтому согласился на съемки и пояснил о пополнении в семье.

По словам Артема Михалкова, его дочь от первого брака рада тому, что у нее теперь есть младший брат. Когда Наташа берет маленького Александра на руки, он моментально успокаивается. Счастливый отец признается, что это трогательные моменты, которые он навсегда сохранит в памяти.

Теперь у знаменитого дедушки, режиссера Никиты Михалкова один правнук и десять внуков.