Мнения: Как воспитать в российских военных «сознание победителей»

19.08.2020, 13:08, Новости дня

Военное дело – это не только и даже не столько само оружие, сколько люди, которые им занимаются. Профессия этих людей, как известно из хрестоматийного советского фильма – Родину защищать, но не каждый договаривает эту поговорку до ее логического конца. Защищать Родину иногда надо ценой собственной жизни. А чтобы отдать свою жизнь ради такой высокой цели, требуются большие нравственные усилия. Особое воспитание. В этом и есть одна из особенностей военного ремесла.

Военное дело – это не только и даже не столько само оружие, сколько люди, которые им занимаются. Профессия этих людей, как известно из хрестоматийного советского фильма – Родину защищать, но не каждый договаривает эту поговорку до ее логического конца. Защищать Родину иногда надо ценой собственной жизни. А чтобы отдать свою жизнь ради такой высокой цели, требуются большие нравственные усилия. Особое воспитание. В этом и есть одна из особенностей военного ремесла.

Нравственные усилия воспитываются, в свою очередь, традициями. Соблюдением ритуалов. Почитанием моральных образцов и побед. Военных праздников – и того, на чем основаны эти праздники.

Тем интересней, как обстоят дела с традициями и праздниками в российских Вооруженных силах. Особенно в некоторых показательных случаях.

Десантные странности

2-го августа отгуляли десантники, устроив, как известно, очередной скандал с дракой. Но сегодня я хочу поднять другой вопрос. А почему 2 августа вообще считается днем рождения ВДВ и отмечается в таком качестве?

Казалось бы, есть общепринятый ответ. Любой десантник скажет, что «в этот день в 1930 году на учениях Московского округа был выброшен первый воздушный десант в нашей стране». И это бесспорный факт. Немало написано и о том, как это было, о первопроходцах парашютизма в нашей стране, летчиках Минове и Машковском.

Но почему 2 августа – день рождения ВДВ, а не спецназа, например? Ведь в тот день была десантирована группа численностью 12 человек с легким стрелковым вооружением, которая имела диверсионную учебную задачу. А, например, 6 июля 1936 года в одной из советских бригад подводных лодок проводилось опытное учение – и тоже впервые – по выходу личного состава через торпедный аппарат подводной лодки на глубине 10 метров. Однако никому и в голову не приходит объявить этот день Днем спецназа флота, поскольку до создания первого подразделения специального назначения ВМФ было еще пять лет.

Так и с днем рождения ВДВ. Разве сразу после первого десанта было создано хоть одно воздушно-десантное подразделение? Отнюдь. Первый воздушно-десантный отряд в СССР был образован в 1931 году в Ленинградском военном округе. А в 1932 году началось формирование авиадесантных частей, положившее начало массовому развертыванию этого рода войск. 11 декабря 1932 года было принято постановление Реввоенсовета СССР о создании воздушно-десантных подразделений.

Днем рождения войск может являться день рождения первой воинской части этих войск. По крайней мере, так принято считать в традиционной военной историографии. А днем рождения воинской части обычно является дата приказа или директивы о ее формировании, либо дата вручения боевого знамени. Так почему же ВДВ, как подростки, желавшие попасть на фронт в годы войны, приписывают себе лишние год-два?

Лично я, как человек, закончивший Рязанское десантное училище (РВВДКУ), считаю, что командованию ВДВ необходимо сформировать комиссию из состава ветеранов войск для изучения архивов и выработки предложений по определению настоящего Дня рождения ВДВ. И далее отсчитывать именно от него реальный возраст существования этого рода войск. А 2 августа пусть также останется праздником, но называется иначе. Например, «Днем воздушного десантника», или «Днем первого парашютного десанта».

Сомнительная победа

И это не единственный казус с военными праздниками в России. Есть еще более яркий пример. В настоящее время днём Морской авиации (МА) ВМФ РФ считается 17 июля (по старому стилю – 4 июля) 1916 года. Эта дата установлена приказом главнокомандующего ВМФ № 253 от 30.05.1996 г., который гласит: «…Утвердить День авиации ВМФ – 17 июля в честь победы морских лётчиков в первом воздушном бою над Балтийским морем в 1916 г.»

Что же это за победа, в честь которой установлен профессиональный праздник (который многие принимают за день основания МА)? Согласно официальной версии, во время Первой мировой войны, 17 июля 1916 года 4 русских самолёта с авиатранспорта «Орлица» сбили в воздушном бою два немецких самолёта. Однако при попытке установить подробности боя выясняется, что в архивах нет данных о таком воздушном бое в этот день. Как же так – официальная дата есть, праздник есть, а боя, который стал основанием этого праздника – нет?

Некоторым историкам по материалам, сохранившимся в архивах, было установлено, что данный бой действительно имел место. Но только …на 26 дней раньше. Судя по всему, «историки», положившие соответствующие доклады и записки на стол руководству флота, дважды привели эту дату к новому стилю.

Вот что написано в книге «Боевая летопись Русского флота. Хроника важнейших событий военной истории Русского флота с IX в. по 1917 г» (Под ред. Докт.воен.наук Н.В.Новикова, Воениздат, 1948 г.): «4 июля. 4 неприятельских гидросамолета, пытавшиеся атаковать авиатранспорт «Орлицу», были встречены четырьмя русскими гидросамолетами. В результате боя один самолет был сбит морским летчиком лейтенантом Петровым и упал в воду у Рагочема, причем немецкий летчик и механик были взяты в плен. Второй самолет был сбит в расположении противника; остальные два, уклонившись от боя, повернули обратно».

Судя по всему, это описание и взято как основание для праздника. Первая проблема, однако, в том, что в официальном издании даты уже приведены к новому стилю. Но вторая гораздо более существенна: более внимательное изучение архивных источников позволило установить, что этот бой вовсе не был однозначной победой русских летчиков. Ведь с немецкой стороны потерь личного состава не было вовсе, но с русской один из экипажей погиб. Упали в море и погибли подпоручик А.Н.Извеков и унтер-офицер А.В.Назаров.

Двое погибших российских летчиков – и ни одного немецкого. И эту дату морские летчики отмечают каждый год как свой профессиональный праздник? На мой взгляд, это просто кощунственно – праздновать такое событие как победу.

Может быть, просто не сохранились данные о дне создания Морской авиации России? Вовсе нет, такая дата имеется, просто мало кто вообще этим интересовался. 6 февраля 1910 года (по старому стилю) император Николай II утвердил решение Особого комитета по усилению Военного флота о создании Отдела Воздушного флота – первой в РФ организации, главной целью которой было создание отечественной военной авиации и подготовка ее кадрового состава. О создании и результатах деятельности Отдела Воздушного флота, опираясь на архивные документы, написала Г. Э. Вабищевич в статье «Отдел Воздушного флота: у истоков морской авиации и всей военной авиации России, 1910-1917 годы» (Легенды и мифы авиации. Из истории отечественной и мировой авиации : сб. ст., вып. 8. / [ред.–сост. Ю. В. Кузьмин]. – М. : Фонд содействия авиации «Русские витязи», 2017. – 272 с. – С. 3–45.). День 6 февраля 1910 года стал отправной точкой не только в истории морской, но и всей военной авиации страны в целом. Справедливая оценка этого события может логично повлечь и уточнение даты образования Военно-воздушных сил России, и другие соответствующие вопросы.

Есть и другая дата, которую можно было бы рассматривать в качестве «дня рождения» Морской авиации России: 6 сентября 1912 года (19 сентября по новому стилю). В этот день был издан приказ Командующего морскими силами Балтийского моря № 709 об организации авиационного отряда при Службе связи Балтийского моря.

Поскольку единой точки зрения не было выработано, а исследования затянулись, начальник МА ВМФ принял решение о проведении специальной военно-исторической конференции на данную тему. И такая конференция была проведена в январе 2016 г., с участием всех бывших и нынешних командующих морской авиацией и других авторитетных лиц, однако окончательное решение так и не было принято.

Однако ветераны морской авиации к тому времени уже начали подготовку к псевдо-столетию МА, и руководству не хотелось омрачать праздник уважаемым людям. Вот и празднуют морские летчики до сих пор свой день в день проигрышного воздушного боя.

Что было под Псковом и Нарвой

Но, собственно, как можно удивляться путанице с датами оснований отдельных родов и видов Вооруженных сил, если сохраняются сомнения даже в самой главной «военной» дате современной России? 23 февраля в советское время отмечалось как День Советской армии и Военно-морского флота, а сегодня отмечается как День защитника Отечества. А почему? На каком основании?

Приведем подробные выдержки из самого популярного, общедоступного и в целом не опровергнутого источника по данному поводу – википедии. В данном случае это оправданно и уместно.

«15 (28) января 1918 года Совет народных комиссаров Советской России издал Декрет о создании Рабоче-крестьянской Красной армии… На фронте началась запись в новую армию солдат-добровольцев, из которых формировали красноармейские роты… В 19 часов 30 минут 16 февраля 1918 года германское командование официально заявило оставшемуся советскому представителю в Брест-Литовске, что в 12 часов 18 февраля заканчивается перемирие между Россией и Германией и возобновляется состояние войны… Относительно небольшие немецкие отряды продвигались, почти не встречая сопротивления. Скорость продвижения немцев доходила до 50 км в сутки. Двинувшись от линии Пинск – Двинск – Рига, немцы в течение первой же недели наступления заняли Минск, Полоцк, Псков, Ревель.

Надежды большевиков на сводные красноармейские части и «пролетарскую» Красную гвардию не оправдались. По воспоминаниям Владимира Антонова-Овсеенко, «сводные отряды в значительной части оказались недееспособны, дали большой процент дезертирства, ослушания. Отряды Красной гвардии обнаружили, в общем, слабую выносливость, плохую маневренность и боеспособность».

Утром 23 февраля Совнаркому был предъявлен германский ультиматум. На заседании ЦК РСДРП(б) Ленин, несмотря на сильное сопротивление, склонил членов ЦК принять ультиматум. Ленин потребовал заключения мира на германских условиях, пригрозив в противном случае подать в отставку. В статье «Тяжёлый, но необходимый урок», опубликованной в «Правде» 25 февраля 1918 года, В. И. Ленин так характеризовал ситуацию тех дней: «Мучительно-позорные сообщения об отказе полков сохранять позиции, об отказе защищать даже нарвскую линию, о невыполнении приказа уничтожить всё и вся при отступлении; не говорим уже о бегстве, хаосе, безрукости, беспомощности, разгильдяйстве (…) В Советской республике нет армии».

Иначе говоря. Вместо каких-то героических событий, которые якобы являлись рождением Красной армии, мы ежегодно отмечаем позорное бегство красногвардейцев и признание Ленина, что «в советской республике армии нет».

Откуда же взялась эта дата? Трактовка событий февраля 1918 года как «победы под Псковом и Нарвой» была предложена лично Иосифом Сталиным в 1938 году. Впервые она появляется в «Известиях» 16 февраля 1938 года под заголовком «К 20-летию РККА и ВМФ. Тезисы для пропагандистов». Соответствующий тезис звучал следующим образом: «Под Нарвой и Псковом немецким оккупантам был дан решительный отпор. Их продвижение на революционный Петроград было приостановлено. День отпора войскам германского империализма стал днём юбилея молодой Красной Армии».

К сожалению, и эта традиция, которая дорога очень многим россиянам, и тем более военнослужащим – отмечать праздник 23 февраля – тоже стоит на весьма сомнительном основании, рожденном сталинской пропагандой. Не привязанная ни к одному реальному событию, подтвержденному документами.

Что делать?

В оставшихся нам по наследству советских праздниках есть, конечно, своя логика – ее можно принимать или нет, но она по крайней мере присутствует. Советский режим целенаправленно и открыто переписывал историю – объявлял все бывшее до него не имеющим никакого значения, советская власть строила новый мир, с нуля. Поэтому мы и празднуем главный «военный праздник» от даты, случившейся в 1918-м, а не от какой-либо более древней и обоснованной. И более победной.

Однако есть ощущение, что современная РФ может найти более твердые основания своим военным традициям, чем идеологический фанатизм советских руководителей. Не отметая, конечно же, военных достижений советского времени. Не разрушая, как большевики, «весь мир» – но создавая и возрождая.

Россия сегодня крайне нуждается в формировании определенного типа общественного сознания, особенно в военной среде – сознания победителей. Но как формировать сознание победителей, празднуя порою в реальности дни поражений, а не побед? Почему мы до сих пор бережем традиции, которые никакими традициями на самом деле не являются и являться не могут из-за отсутствия реального основания для их появления?

Стоит заметить, что вся изложенная выше информация находится в свободном доступе в интернете. Любой желаюий может ознакомиться с подоплекой мифов, ставших истоком военных праздников. И эта мифология отнюдь не воспитывает ни у военнослужащих, ни у граждан чувства трепетного отношения к данным праздникам.

На мой взгляд, следует как минимум инициировать соответствующую общественную дискуссию. А еще лучше – озаботиться приведением в соответствие истине информации об историческом прошлом нашей армии, авиации и флота. Подвергнуть ревизии все даты приказов и директив о формировании частей и соединений, создании родов войск и видов Вооруженных Сил. Для этой работы необходимо привлекать не действующих военачальников (которым, уверен, просто не до этого), но группы инициативных ветеранов, занятых изучением военной истории России. Профессиональных военных историков и энтузиастов.

Тем более что реальных побед и у древнерусской, и у русской императорской, и у советской, и у современной российской армии более чем достаточно.

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