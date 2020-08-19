 

Кабмин направил на переобучение потерявших работу из-за коронавируса почти 3 млрд рублей

19.08.2020, 13:08, Новости дня

Правительство направит почти 3 млрд рублей на переобучение людей, потерявших работу из-за коронавируса, соответствующий документ подписан, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Правительство продолжает помогать людям, которые пострадали из-за распространения коронавируса. В том числе тем, кто остался без работы», – передает РИА «Новости» слова Мишустина на заседании правительства.

Он отметил, что «это действительно сложная жизненная ситуация, в которой поддержка государства просто необходима».

«Важно увеличить шансы таких людей, чтобы они могли найти новое хорошее место работы. Правительство направит почти три миллиарда рублей на организацию их переобучения. Соответствующее распоряжение подписано», – сказал премьер.

Напомним, в конце июля российское правительство одобрило выделение бюджетных ассигнований Федеральной службе по труду и занятости (Роструду) для проведения выплат безработным россиянам.



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