Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились фотографиями старшего сына по случаю его дня рождения

19.08.2020, 13:05, Разное

В семье Александра Овечкина и Настасии Шубской особенные поводы случаются практически каждый месяц. В марте они празднуют начало своих отношений, в мае на свет появился их младший сын Илья, в июле – они сыграли роскошную свадьбу, в конце августа будут отмечать годовщину регистрации отношений, а в сентябре – помолвки. Вчера же, 18 августа, пара праздновала второй день рождения старшего сына Сережи. По этому случаю они поделились с подписчиками своих Instagram-страниц серией его фотографий, причем начиная с первых дней его жизни.

С днем рождения, любимый сыночек! На этой фотографии тебе всего 3 дня, а ты уже смотришь на меня таким понимающим, глубоким взглядом! Я хочу пожелать тебе самое главное здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем! И знай, мы всегда рядом ! Мы и наша большая, дружная семья, – подписала снимки Настасия.

Сережа с сестрами Настасии

Сережа с дедушкой – Кириллом Шубским С днем рождения наша жизнь! Мы с мамой @nastyashubskaya очень любим тебя!!!! – дополнил ее слова Александр.

Сережа со своими двоюродными братьями и сестрой Сережа с бабушкой и дедушкой – Михаилом и Татьяной Овечкиными

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.

У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было “папа”. Последние пару месяцев мы живем в России, у мужа здесь очень много различных проектов и командировок, но он постоянно с сыном на связи и, если есть 30 сво­бодных минут, всегда едет к нему. Это на льду Овечкин зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были, – вспоминает Настя.