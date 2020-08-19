 

Александр Овечкин и Настасия Шубская поделились фотографиями старшего сына по случаю его дня рождения

19.08.2020, 13:05, Разное

В семье Александра Овечкина и Настасии Шубской особенные поводы случаются практически каждый месяц. В марте они празднуют начало своих отношений, в мае на свет появился их младший сын Илья, в июле – они сыграли роскошную свадьбу, в конце августа будут отмечать годовщину регистрации отношений, а в сентябре – помолвки. Вчера же, 18 августа, пара праздновала второй день рождения старшего сына Сережи. По этому случаю они поделились с подписчиками своих Instagram-страниц серией его фотографий, причем начиная с первых дней его жизни.  

С днем рождения, любимый сыночек! На этой фотографии тебе всего 3 дня, а ты уже смотришь на меня таким понимающим, глубоким взглядом! Я хочу пожелать тебе самое главное здоровья, а все остальное мы с папой для тебя сделаем! И знай, мы всегда рядом ! Мы и наша большая, дружная семья, – подписала снимки Настасия.

Сережа с сестрами Настасии

Сережа с дедушкой – Кириллом ШубскимС днем рождения наша жизнь! Мы с мамой @nastyashubskaya очень любим тебя!!!! – дополнил ее слова Александр.

Сережа со своими двоюродными братьями и сестройСережа с бабушкой и дедушкой – Михаилом и Татьяной Овечкиными

Напомним, Александр и Настасия познакомились в 2008 году на Олимпийских играх в Пекине. Поженились они в США в 2016 году, а спустя год сыграли пышную свадьбу в Москве. Первенец пары появился на свет 18 августа 2018 года. Мальчика назвали Сергеем.

Как бы громко и пафосно это ни ­звучало, но рождение ребенка действительно переворачивает жизнь, с самого детства ты любишь своих родителей, затем появляется муж или жена – и ты испытываешь к этому человеку уже совсем другой спектр чувств. Но с рождением ребенка в тебе просыпается такая безграничная любовь, когда ты можешь отдать за него свою жизнь, не задумываясь об этом ни на секунду,- признавалась Настя в интервью HELLO! в августе прошлого года.

У Саши с сыном какая-то невероятная связь. Даже его первым словом было “папа”. Последние пару месяцев мы живем в России, у мужа здесь очень много различных проектов и командировок, но он постоянно с сыном на связи и, если есть 30 сво­бодных минут, всегда едет к нему. Это на льду Овечкин зверь, а дома – нежный, добрый, заботливый и даже памперсы научился менять, когда мы еще в роддоме были, – вспоминает Настя.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.07 / Лишний партбилетик

13.07 / На взятие Фургала

25.07 / Вышел трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2

25.06 / Телеканал “Россия 1” объявил о показе сериала “Березка” с Михаилом Ефремовым и Лидией Вележевой

01.08 / Мнение: История искусства не равна археологии

23.07 / Наталья Громушкина о бывшем муже: Он утомлял вниманием

14.07 / После аварии на Таймыре владелец «Норникеля» Потанин потерял 3,7 миллиарда долларов

11.08 / Мнение: Кризис в Средиземном море

18.08 / «Я работал волонтером во время урагана Катрина в Новом Орлеане и видел нечто жуткое»

13.08 / Такая крепкая дружба, или как Кара Делевинь снова провоцирует слухи о романе – на этот раз с Кайей Гербер

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска