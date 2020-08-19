Леонардо Ди Каприо проводит время на пляже в Малибу со своей семьей и девушкой Камилой Морроне

19.08.2020, 13:05, Разное

Папарацци Малибу досталась “крупная рыба” – не одна, а со всей своей семьей. Мы имеем в виду Леонардо Ди Каприо: сейчас 45-летний оскароносный актер проводит время на берегу Тихого океана в компании своей 23-летней подруги Камилы Морроне и родственников. Похоже, больше других Лео рад младшему составу его семьи: Ди Каприо с радостью резвится с детьми в воде, носит их на руках и играет в догонялки. Камила, в свою очередь, предпочитает спокойный отдых, поэтому сделать с ней забавные летние снимки фотографам пока не удалось.

Леонардо Ди Каприо в Малибу Камила Морроне с подругой

Лео и Камила прекрасно чувствуют себя не только в обществе – в семейном или светском кругу, но и наедине друг с другом. Источник журнала People сообщил, что, в отличие от многих пар, распавшихся во время пандемии коронавируса, на этих знаменитостей вынужденная самоизоляция повлияла положительно.

Обычно он очень независим, проводит много времени с друзьями, но из-за карантина большую часть жизни посвящал Камиле. Они находились рядом 24/7 в течение нескольких месяцев, изолировались в его доме. Он любит быть с ней, они стали очень близки.

Леонардо Ди Каприо и Камила МорронеКликните на фото для просмотра галереи

В середине июня Ди Каприо организовал вечеринку в честь дня рождения Морроне. Оскароносный актер выбрал в качестве концепции вестерн-тематику, попросив гостей прийти на торжество в ковбойских шляпах. Как сообщает Page Six, частная вечеринка прошла на яхте: судно отплыло от Марина-дель-Рей, штат Калифорния, около 11:00 – по направлению к Малибу, вернувшись на берег около 16:30. Среди присутствовавших на вечеринке значились Нина Добрев и ее парень Шон Уайт, а также давние друзья Лео – Кевин Коннолли и Лукас Хаас.