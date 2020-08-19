 

Виктория Боня посочувствовала россиянам, живущим на прожиточный минимум

19.08.2020, 12:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Виктория Боня поинтересовалась у подписчиков, сколько они зарабатывают в месяц. Знаменитость посочувствовала россиянам, когда узнала, какой в стране прожиточный минимум для трудоспособного населения.
Виктория Боня была шокирована тем, как можно жить на 11 510 рублей в месяц. По словам модели, она не смотрит на ценники и не задумывается о стоимости того, что покупает. Экс-участница телестройки призналась, что иногда в месяц она тратит большие суммы, а иногда – это умеренные чеки. Ежемесячный показатель зависит от того, чем она занимается. На данный момент звезда получает доходы от рекламы в социальных сетях, а также зарабатывает на собственном бренде одежды и проведении бьюти-марафонов.

Модель призналась поклонникам, что после того, как она переехала в столицу, она жила очень бедно. Когда-то Виктории Боне пришлось ночевать в метрополитене, так как ей не было куда идти. В ближайшем будущем знаменитость поставила перед собой цель – заработать миллиард евро.

Некоторые фолловеры разозлились на Викторию Боню из-за ее суждений о тратах. Бывшая участница реалити-шоу объяснила, что основная часть расходов у нее идет на питание, няню, образование ребенка и уход за собой. Инстадива рада, что ей удалось выбрать свой путь в жизни, который позволил ей стать самостоятельным и независимым человеком.



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