Беременная Подольская оправдалась за свои слова о неудачном ракурсе

19.08.2020, 12:53, Разное

Наталья Подольская оправдалась за свои слова о неудачном ракурсе. Подписчики обвинили артистку в том, что таким образом она ещё две недели назад пыталась отрицать свою беременность.

Почти неделю назад Наталья Подольская поделилась со своими поклонниками новостью о том, что скоро во второй раз станет мамой. Однако пока она не спешит делиться подробностями своего «интересного положения». Единственным исключением стала ситуация, связанная с видео, в котором певица якобы объяснила свой округлившийся живот неудачным ракурсом. Стоит отметить, что кадры были опубликованы пару недель назад, ещё до официального заявления артистки. Тем не менее, многие подписчики восприняли её слова как попытку опровергнуть свою беременность. Многочисленные комментарии и сообщения заставили знаменитость объяснить данное высказывание.

В Instagram-stories Наталья Подольская написала о том, что эта беременность является для неё долгожданной, и тогда она не пыталась её опровергнуть. Певица лишь рассуждала о том, как важно подбирать удачный ракурс в целом, ни на что не намекая. При этом Подольская понимает, что её слова действительно звучали двусмысленно, из-за чего некоторые интернет-пользователи могли неправильно их понять.