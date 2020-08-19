Учёные назвали препараты, которые провоцируют развитие онкологии

19.08.2020, 12:53, Разное

Учёные назвали лекарственные препараты, которые способны провоцировать развитие онкологии. К таким, прежде всего, относится аспирин.

Группа специалистов из США во главе с профессором Энрю Чаном провела исследование. Результаты научной работы показали, что аспирин может оказывать непосредственное воздействие на формирование злокачественных клеток. Риск значительно возрастает, если человек регулярно употребляет данное лекарственное средство.

Учёные доказали, что препарат усиливает метастазирование раковых клеток на 19%. При этом развитие онкологического процесса происходит в 22% случаев. Специалисты также выяснили, что пожилые люди больше всего подвержены риску развития этого заболевания по причине ослабленного иммунитета. Так, с возрастом защитные силы организма человека начинают хуже противостоять негативному воздействию факторов окружающей среды.

К другим препаратам, которые способны спровоцировать формирование злокачественных клеток, учёные отнесли противозачаточные таблетки. Специалисты объясняют: неконтролируемый приём данного средства увеличивает вероятность заболевания на несколько процентов, поэтому очень важно перед началом его применения проконсультироваться с врачом.

Некоторые лекарственные препараты растительного происхождения также могут повышать риск развития рака. Кроме того, учёные рекомендуют не заниматься самолечением, ведь совмещение некоторых средств может повысить их канцерогенное действие, что очень опасно для здоровья.