 

Арестованного за шпионаж норвежца связали с «Северным потоком»

19.08.2020, 12:48, Новости дня

Арестованный в Осло за шпионаж житель Норвегии якобы является сотрудником компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта «Северный поток», сообщило отраслевое издание Upstream со ссылкой на комментарий компании.

Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с «российским разведчиком». Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая «может навредить фундаментальным интересам Норвегии». По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

В поступившем в распоряжение Upstream комментарии заявления DNV GL подтверждается, что мужчина является ее сотрудником.

«Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд Норвежских вооруженных сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием», – передает РИА «Новости» комментарии компании.

В свою очередь норвежская газета Dagbladet пишет, что «россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства».

«Таким образом, российский житель не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция», – указывает издание.



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