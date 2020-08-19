Свидетель объяснил отказ Ефремова извиняться за ДТП

19.08.2020, 12:48, Новости дня

Актер и режиссер Никита Высоцкий, выступающий свидетелем по делу Михаила Ефремова, сообщил в суде, что актер не извинился перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова из-за того, что боится сказать лишнего.

«Не извинился, потому что он понимает, что, как говорят, любое ваше слово обернут против вас. Он попытался извиниться, но на него вылились ведра помоев», – цитирует РИА «Новости» Высоцкого.

По его словам, ответом на извинения «будет брань, ругань и обвинение в трусости».

Высоцкий добавил, что Ефремов собирался помочь деньгами потерпевшим и готов это сделать сейчас.

«Мы обсуждали это с женой Ефремова Соней и с адвокатом. Михаил сразу понял: это сделать надо. Мы пытались сделать предложение о материальной помощи всем: и официальным потерпевшим и сожительнице погибшего. Но все уперлось в позицию адвокатов потерпевших, которые против этого», – сказал он.

Также свидетель заявил, что по просьбе семьи Ефремова на похороны погибшего Сергея Захарова приехал артист Сергей Гармаш, однако его венок выкинули в помойку, передает ТАСС.

Высоцкий добавил, что после ДТП Ефремов был в шоковом состоянии и неадекватен, «состояние абсолютной растерянности, он не понимал, куда его ведут. По его словам, на актере были многочисленные кровоподтеки.

Напомним, адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил, что актер серьезно болен, но разглашать болезнь нельзя, так как это медицинская тайна.

В медицинской выписке было указано, что причиной госпитализации Ефремова был инсульт, в ходе обследования ему также диагностировали ишемические атаки, стеноз, хроническую обструктивную болезнь легких и астму.

Адвокат потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП с участием актера Александр Добровинский выразил сомнение о наличии серьезных заболеваний у артиста.

8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.