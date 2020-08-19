Дмитрий Киселëв проведëт серию мастер-классов для белорусских журналистов

19.08.2020, 12:45, Разное

Генеральный директор МИА «Россия сегодня» и ведущий вечерней аналитической программы «Вести недели» Дмитрий Киселёв проведëт серию мастер-классов для белорусских журналистов.

Связана поездка с необходимостью передачи опыта профессионального освещения протестов в стране.

– В очередной раз убеждаюсь, что наша журналистская школа лучшая в мире. Мы всегда делали и будем делать ставку на объективность и высокий уровень экспертного анализа. К сожалению, для других стран это непреодолимая планка. Братская Белоруссия просит помощи, надо ехать. Покажу им, что такое свобода слова и как её применять на практике, – написал Киселёв в своём телеграм-канале.

Дмитрий Киселёв уточнил, что будет выходить в эфир белорусского телевидения и «рассказывать всю правду о том, кто такие на самом деле эти революционеры».

Как сообщалось ранее, на белорусских государственных телеканалах продолжаются забастовки. Многие журналисты уволились в знак солидарности с протестующими.