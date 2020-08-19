 

Ненадежный партнер? Что думает Путин о раскритиковавшем Россию Лукашенко

19.08.2020, 12:43, Разное

В начале этой недели Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии.

В Кремле умолчали о деталях беседы. Белорусская сторона оказалась более разговорчивой. Лукашенко сообщил, что Путин придерживается его мнения: акции протесты могли спровоцировать извне.

Заявление белорусского лидера опроверг близкий к Кремлю источник. По его словам, российские власти считают уличные шествия и забастовки “сугубо внутренним делом”.

По данным издания “Медуза”, на самом деле Путин и его окружение не настроены на поддержку Лукашенко. Глава Белоруссии больше не считается надежным партнером.

Поводом послужили антироссийские высказывания Александра Лукашенко во время предвыборной кампании. В частности, президент обвинил Россию в огромных экономических потерях Белоруссии.

Во время выступления перед народом политик назвал цены на поставляемые энергоносители “несправедливыми”. За последние пять лет Минск якобы потерял около 9,5 миллиарда долларов из-за Москвы.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 16 Авг 2020 в 7:55 PDT



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