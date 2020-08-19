 

Названы 10 самых частых и тяжелых последствий коронавируса

19.08.2020, 12:43, Разное

Исследователи составили список самых распространенных осложнений, возникающих после выздоровления от коронавируса COVID-19. Ими поделились сами люди, перенесшие инфекцию.

Выяснилось, что абсолютно все переболевшие жалуются на непрекращающуюся усталость. За ней следуют мышечные боли, о которых рассказали 66,8% опрошенных. Среди прочих последствий – боли в голове, нарушения сна и памяти, головокружения и повышение уровня тревожности. Кроме того, некоторые пациенты жаловались на потерю волос, передает Ura.ru.



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