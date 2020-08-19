 

Скандалы: Заместитель Мишустина нашла у себя дом

19.08.2020, 12:25, Разное

Вице-премьер Виктория Абрамченко впервые задекларировала трехэтажный особняк площадью 359 м2, который построила еще десять лет назад

Заместитель председателя правительства и бывший глава Росреестра Виктория Абрамченко в своей свежей декларации призналась, что в прошлом году у нее наконец-то появился собственный дом. До этого у нее был только участок под индивидуальное жилищное строительство, а теперь на нем и избушка построена. Ну как избушка, добротный такой коттедж в три этажа и 359 м2.

«Собеседник» нашел и эту улицу, и это дом, который на ней построен: подмосковная Апрелевка, городской округ Наро-Фоминск, улица Саврасова. Еще в 2013 году чиновница даже пыталась все это добро продать — за 27 с половиной миллионов рублей. Во всяком случае, такое объявление было размещено в интернете: «Продается 3-этажный дом 359 кв.м., 2010 года постройки, материал наружной и внутренней отделки — кирпич, крыша — металлочерепица, фундамент — ленточный, все коммуникации, участок обработан, круглогодичный подъезд, недалеко лес».

Сейчас объявление, как пояснил нам представитель продавца, «потеряло свою актуальность». Видимо, покупателей не нашлось. Право собственности на дом и участок до сих пор зарегистрированы на ту самую Викторию Абрамченко.

Однако пикантность в другом: не только в объявлении, но и в официальной выписке на особняк сказано, что он был построен еще десять лет назад. Но право собственности на дом Абрамченко зарегистрировала только в прошлом году. А до этого он был как бы ничей, беспризорный. И получается, все это время чиновница благополучно уклонялась от уплаты налогов на недвижимость. Это, исходя из кадастровой стоимости особняка, — до 50 тысяч рублей в год.

И куда только смотрело бывшее руководство Росреестра и ФНС!

Олег Ролдугин



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