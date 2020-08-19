Скандалы: «Ноу криминалити»

19.08.2020, 12:25, Разное

Что стоит за рекордными прибылями возглавляемой Виталием Мутко компанией ДОМ.РФ

Компания ДОМ.РФ отчитывается о рекордных прибылях. Что за этим стоит? Виталий Мутко курировал строительную сферу в правительстве, теперь занимается жилищной политикой во главе специальной госкомпании. «Собеседник» рассказывает о прошлых достижениях и новых целях выходца из питерского «гнезда Собчака». «Что касается поста президента «Зенита», то я мечтаю о том, чтобы он приравнивался по популярности к посту губернатора Петербурга», – говорил Виталий Мутко в бытность президентом футбольного клуба. Сегодня по известности в России и во всем мире Мутко, пожалуй, опережает глав и «Зенита», и Петербурга. А его фирменные фразы «Лет ми спик фром май харт» и «Ноу криминалити» способны войти в пантеон выдающихся цитат российских политиков наряду с изречениями Бориса Ельцина и Виктора Черномырдина.

ДОМ.РФ – созданный правительством финансовый институт развития жилищной сферы – Мутко возглавил в январе. И уже показал первые результаты. На прошлой неделе компания сообщила о росте в первом полугодии 2020 года на 46,2% своей чистой прибыли и смогла заработать 14,9 млрд рублей.

Уверенно себя чувствовал Мутко и на недавней встрече с Владимиром Путиным. «В прошлом году компания работала с хорошей прибылью – свыше 20 миллиардов, по-моему», – обмолвился президент. Мутко в ответ пообещал догнать и перегнать показатель предыдущего главы ДОМ.РФ Александра Плутника, перешедшего на работу в РЖД.

«Блинами ж* вытирают»

– Внучки из меня веревки вьют. Я совсем не строгий, – признавался как-то Мутко.

Считается, что большим авторитетом в семье пользуется супруга госменеджера Татьяна Ивановна, которую называют чуть ли не личным «серым кардиналом» Мутко. Во время подготовки к зимним Олимпийским играм – 2010 в Ванкувере он даже брал ее с собой, однако Счетную палату тогда это не обрадовало: она официально не входила в делегацию, но летала в Канаду за бюджетный счет.

«Собеседник» обнаружил след жены экс-министра спорта и в одном из самых неоднозначных эпизодов, связанных с курируемым Мутко строительством стадионов к чемпионату мира по футболу. В 2015 году, согласно информации из базы kartoteka.ru, Татьяна Мутко создала ООО «Виталема». Фирма, основным видом деятельности которой значится «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», была зарегистрирована в Санкт-Петербурге и выступала соучредителем конноспортивного клуба «Зенит». Название компании состоит из первых слогов имен отца семейства ВИТАлия и двух его дочерей: ЛЕны и МАрии.

В 2019 году семейное предприятие было переоформлено на Гриценко Евгения Ивановича. Это топ-менеджер группы «Синара» миллиардера Дмитрия Пумпянского с активами в машиностроении, девелопменте, финансах, агробизнесе. «Синара» же занималась реконструкцией стадиона «Центральный» в Екатеринбурге к футбольному чемпионату. Работы обошлись в 13 миллиардов рублей, многие специалисты тогда заявляли, что дешевле было бы построить новый стадион. «Блинами ж* вытирают», – прокомментировал затеянную федеральными властями реконструкцию действующий на тот момент глава Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Получается потенциально подозрительная схема. Виталий Мутко лоббирует неоднозначную реконструкцию стадиона, работами занимается «Синара», а спустя год ее топ-менеджер выкупает у жены чиновника долю в бизнесе по неизвестной цене. И она имеет все шансы остаться неизвестной: ведь Мутко больше не чиновник, а значит, и публично о доходах супруги за 2019 год отчитываться не будет.

«Не смешите мои Искандеры»

Строительство стадионов в других российских городах через цепочки людей тоже ведет к семье Мутко. Его дочь Мария вышла замуж за нефтетрейдера Вадима Сомова. Сомов – гендиректор Киришского НПЗ и бывший партнер Геннадия Тимченко. Именно структуры этого миллиардера занимались возведением футбольных арен в Нижнем Новгороде и Волгограде.

Мария Мутко была учредителем ООО «Зеленый сад». Это ресторан растительной пищи в Санкт-Петербурге. В прошлом же году фирму у нее выкупила компания «Территория Мытищи». Ею владеет Александр Задорин – сын владельца магазинов «Ароматный мир» Валерия Задорина, которого СМИ называли бывшим свекром дочери генерала ФСБ Михаила Шекина Анастасии Задориной.

Дизайнер Задорина прославилась выпуском серии патриотических футболок с принтами. На них, например, было написано: «Тополь санкций не боится» и «Санкции? Не смешите мои Искандеры». Кроме того, компания Анастасии Zasport стала поставщиком спортивной формы для олимпийских сборных России, потеснив Bosco Михаила Куснировича.

«Что? Где? Когда?»

В ДОМ.РФ Мутко предпочитает уже интеллектуальные игры. В разделе «Карьера» на официальном сайте организации перечисляются преимущества работы в госкомпании: наряду со страховкой и возможностью карьерного роста указано и то, что в ДОМ.РФ создан интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?» И это неудивительно – ведь экс-партнером Мутко по ООО «Газета Наш Зенит» был Алексей Блинов – игрок знаменитого телевизионного клуба. А еще Блинов был учредителем компании «Русинжиниринг», которая являлась генподрядчиком ФСК ЕЭС – одной из крупнейших энергетических госкомпаний России.

Членом совета директоров «Русинжиниринга» являлся Владимир Горшенин – зять Василия Шестакова, занимавшегося в молодости самбо и дзюдо вместе с Владимиром Путиным и братьями Ротенберг. Кстати, компания ООО ИТЦ «Сканэкс» Игоря Ротенберга, сына олигарха Аркадия Ротенберга, является подрядчиком ДОМ.РФ. В прошлом году, обратил внимание «Собеседник», ей достался контракт стоимостью 150 млн руб. на «выполнение работ по мониторингу, семантическому и пространственному анализу состояния и использования земельных участков, объектов капитального строительства». Причем фирмы-конкуренты до участия в аукционе допущены не были.

Среди крупных подрядчиков ДОМ.РФ есть немало сомнительных. Так, 715 млн руб. на контрактах с госкомпанией выручило ООО «Прогресс Софт». Фирма оказывает услуги по проектированию, разработке информационных технологий для прикладных задач, а также по тестированию программного обеспечения. ФАС признала ее нарушителем антимонопольного законодательства и уличила в создании картеля. Создалась формальная видимость конкурентной борьбы на участие в торгах.

Примечательно, что «Прогресс Софт» тоже связан с Ротенбергами. Компания участвовала в разработке системы взимания платы с грузовых автомобилей «Платон». Официальным оператором «Платона» была безальтернативно назначена компания «РТ-Инвест транспортные системы», совладельцем которой является все тот же Игорь Ротенберг.

Первые провалы

Несмотря на бодрость, с которой Мутко отчитывался перед Путиным, «Собеседник» обнаружил и первые неудачи его как главы компании. ДОМ.РФ является оператором программы, по которой застройщики могут получить 50 млрд руб. Предполагается выкуп у девелоперов квартир – это одна из мер поддержки строительной отрасли в период вызванного пандемией кризиса.

Однако, как показал анализ торгов, пока программа терпит крах: застройщики отказываются продавать Мутко свои квартиры. Судя по всему, не устраивает предлагаемая ДОМ.РФ цена. Так, торги из-за отсутствия заявок были сорваны в Ростовской, Рязанской, Смоленской, Липецкой областях, Республике Коми и в других регионах.

Заработал, правда, еще один инструмент поддержки отрасли в период коронавируса. В мае правительство приняло постановление о возмещении банкам недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного строительства. В мае на это ушло 326 млн рублей, в июне – еще 836 миллионов.

За счет чего же ДОМ.РФ удается зарабатывать? Основные статьи доходов компании – ипотечный бизнес, банковская деятельность, операции с ипотечными ценными бумагами и реализация федеральной собственности. Только за последний месяц ДОМ.РФ выставил на продажу историческое здание площадью более 1,2 тыс. кв. метров в центре Пензы, почти 9 гектаров земли в Красноярске, землю в пойме реки Ельцовка в Новосибирске, старинную усадьбу в центре Саратова и множество других объектов.

Жилье доступно. Для топ-менеджеров ДОМ.РФ

Госкомпания хорошо не только зарабатывает, но и тратит. В прошлом году члены правления ДОМ.РФ получили 1,76 млрд руб. – в среднем по 195 миллионов на каждого из девяти топ-менеджеров.

На такие доходы можно себе позволить и улучшить жилищные условия. Ведь компания и существует для того, чтобы «создавать выгодные условия покупки жилья».

Как выяснил «Собеседник», в 2018 году Ирина Балкарова, курировавшая на тот момент управление активами ДОМ.РФ, приобрела две квартиры в Москве, в ЖК Barrin House (ул. М. Пироговская, д. 8). Согласно имеющимся у редакции выпискам из Росреестра, площадь объектов – 144,2 и 110,3 кв. м. Рыночная стоимость этих квартир на самом верхнем этаже – около 300 млн рублей.

Концептуальное решение застройщика в Barrin House – это «возрождение ценностей дворянской эпохи». ЖК расположен в самом сердце исторической Москвы. Там, где в роскошных усадьбах жили Долгорукие и Голицыны, Волконские и Трубецкие. А теперь живут «новые дворяне». В их квартирах есть камины, открытые террасы, зимние сады, большие панорамные окна. В отделке дома применяется натуральный камень с изящным резным орнаментом и декоративный кирпич теплых природных оттенков.

Barrin House располагает собственным фитнес-клубом класса Luxe, «соответствующим самым высоким требованиям жильцов». В клубе имеется большой бассейн, SPA с зоной для релаксации и отдыха, а также отдельный детский клуб. На территории внутреннего двора ЖК есть собственный фонтан.

Так что можно цель создания ДОМ.РФ считать достигнутой. По крайней мере, для одной россиянки жилье стало действительно доступным.

Цифра

7,5% – такую среднюю ставку по ипотеке пообещал к концу года Виталий Мутко. В декабре прошлого года она составляла 9%.

Сергей Ежов