 

В России вынесли приговор серийному убийце, которого искали 20 лет

19.08.2020, 12:23, Разное

В Ямало-Ненецком автономном округе суд вынес приговор преступнику из города Надыма, который убил троих человек еще в 2000 году. Серийного убийцу разыскивали почти 20 лет.

Мужчина ударил молотком, изнасиловал и зарезал свою подругу, а затем убил ее шестилетнего сына, который стал случайным свидетелем преступления. Позже он убил еще одну свою знакомую во время ссоры, вновь используя молоток и нож. Поиски злоумышленника затруднялись тем, что у него был брат-близнец. В результате преступника поймали лишь в 2019 году. Он признался в содеянном и получил 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает Ura.ru.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08 / Лукашенко: Конец праздника

31.07 / В Подмосковье пьяный мужчина пять часов избивал няню своего сына

01.07 / Мама, наливай!

16.08 / Личное: «Для тебя Путя все, урод, ты, конченный!»

09.08 / Лукашенко проголосовал на выборах президента Белоруссии

18.08 / Ученые: Изменение климата уже затронуло половину Мирового океана

03.07 / Мнение: Когда хороший следователь стал взяточником?

21.03 / Мнение: История про помаду и пельмени

11.08 / Мнение: Протесты в Белоруссии – всё будет плохо

04.08 / Бузову подозревают в измене Даве с женатым директором

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска