 

«Нам, звездам, крупно повезло»: Дана Борисова рассказала о жизни российских звезд «на халяву»

19.08.2020, 12:17, Разное

Дана Борисова сообщила, что часто знаменитости живут «на халяву» и не нуждаются в огромных суммах. Участница скандальных шоу признается, что может ограничивать себя в расходах.
Раньше артисты рассуждали, смогут ли жить в месяц на 50 тысяч рублей. Лайсан Утяшева и Эвелина Бледанс считают такую сумму достаточной для жизни, а вот Ксения Бородина и Иосиф Пригожин с такими выводами не соглашаются. Дана Борисова также не уверенна, что ей достаточно 50 тысяч, так как она должна заботиться о дочке, но признается, что многие известные люди живут на «халяву». Это относится не только к уходу за внешним видом, но и к другим нужным для жизни вещам. Ведущая рассказала, что никогда не оплачивала услуги в салонах красоты, а макияж и прически она делает «по бартеру», за услугу она просто рекламирует салон в своей социальной сети.

Дана Борисова считает себя скромным человеком. Она не ходит в рестораны, не покупает брендовые наряды, а автомобили и наряды для съемок дают продюсеры телепередач. Основная доля расходов в ее семье – содержание дочки Полины, которой необходимы финансы на репетиторов, учебники, одежду. Ведущая думает, что 70-80 тысяч в месяц на проживание ей было бы достаточно, но она честно признается, что жить так не очень хочется.



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