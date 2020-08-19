Договор СНВ и на чьей стороне мяч?

19.08.2020, 12:14, Новости дня

В России и США считают, что договор СНВ еще можно спасти, но по-разному представляют, кто и какие шаги должен сделать в первую очередь для достижения компромисса.

Напомним, спецпредставитель США Маршалл Биллингсли на переговорах по контролю над вооружениями заявил во вторник, что теперь – очередь России дать ответ на условия США по продлению соглашения о сокращении стратегических вооружений.

«Россия понимает нашу позицию, и… остается увидеть… есть ли в Москве политическая воля для того, чтобы это соглашение осуществилось», – сказал Маршалл Биллингсли.

«Сейчас мяч на российской стороне», – добавил он.

Свое заявление Биллингсли сделал в ходе телефонного брифинга, состоявшегося по завершении очередного раунда переговоров, на которых российскую сторону представлял заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Двусторонний договор, ограничивающий количество развернутых ядерных боеголовок дальнего радиуса действия для каждой стороны, истекает в феврале.

США хотели бы, чтобы новое соглашение затрагивало российские ракеты малого радиуса действия, которые не входят в сферу действия прежнего договора.

Кроме того, Вашингтон призывает к совершенствованию системы верификации выполнения соглашения.

США требуют также, чтобы к заключению любого договора, призванного заменить прежний, был привлечен Китай.

В этот раз Биллингсли использовал несколько более мягкую формулировку, сказав, что совместными усилиями будут разработаны рамки, в которые в подходящий момент можно будет включить и Китай.

Состоявшиеся ранее два раунда переговоров США и России не принесли видимых результатов относительно продления договора СНВ.

По словам Сергея Рябкова, шансы на пролонгацию документа «невелики, но они пока еще не иссякли» (цитата по Интерфаксу).

Независимый военный аналитик Александр Гольц в интервью Русской службе «Голоса Америки» заметил, что переговоры в Вене свидетельствуют о том, что разум все-таки восторжествовал. По его мнению, еще каких-нибудь два месяца назад надежд и перспектив на продление договора СНВ не было. В то же время, как ему представляется, «мяч находится на американской стороне».

«Кажется, США уже не настаивают в категорической форме на требовании о подключении к переговорам Китая, – добавил он. – Тогда (для пролонгации договора СНВ) остается из серьезных препятствий только требование США каким-то образом включить в документ не стратегическое (в России его называют тактическим) ядерное оружие. И это сложнейшая проблема».

Решить ее за оставшиеся до истечения срока действия договора месяцы «немыслимо», считает Александр Гольц. По его оценке, для решения этой проблемы потребуются годы.

«На сегодня даже не понятно, как ее решать, – уточнил он. – Проблема стратегических вооружений решалась ограничением носителей. А когда мы говорим о нестратегическом ядерном оружии, то его носителем является большая часть авиационного и ракетного вооружения обеих сторон. Тут нужны совсем иные меры доверия, гораздо более существенные, чем тем используются при проверке договора СНВ».

Впрочем, военный обозреватель допустил, в заключительном документе могут написать, что стороны в обозримой перспективе обязуются приступить к переговорам о нестратегических вооружениях. Но чтобы снять все вопросы, надо потратить довольно много времени и поломать голову, как вписать в договор СНВ новые российские вооружения – ракету «Сармат», планирующие блоки «Авангард» и другие, резюмировал Александр Гольц.

В свою очередь, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов полагает, что успех переговоров в Вене зависит от гибкости, которую проявит на них стороны. При этом он напомнил, что Россия предложила просто продлить договор без каких-либо дополнительных условий, а потом вернуться к решению вопроса уже в следующем году, если потребуются уточнения или дополнительные процедуры.

«Вообще же, все упирается в то, хочет ли реально Вашингтон добиться прогресса (на переговорах), – утверждает он в комментарии «Голосу Америки». – Наверное, ответ на этот вопрос зависит от того, сможет ли Трамп или не сможет «продать» договор американскому обществу накануне выборов как свою выдающуюся внешнеполитическую победу. Если у него будет представление, что ему это удалось, тогда, думаю, договор вполне может быть пролонгирован. А если у него будет ощущение, что без китайского участия продление этого договора будет расценено в США как поражение, то скорее всего договор не продлят».

Если в договоре не изменят ни одной буквы, тогда не потребуется согласования с Конгрессом, достаточно будет лишь направить соответствующее уведомление законодателям о пролонгации документа, считает Андрей Кортунов. Но времени на раздумья остается очень мало, заключил он.