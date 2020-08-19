 

В Долине смерти зарегистрирована рекордная жара с 1913 года

19.08.2020, 12:14, Новости дня

Температура, близкая к рекордной на планете как минимум за последние 100 лет, была достигнута в воскресенье днем в Долине смерти пустыни Мохаве в Калифорнии, где столбик термометра поднялся до отметки 54,4 градуса Цельсия.

Автоматическая система наблюдения Национальной службы погоды США в практически безлюдном селении Фернес-Крик сообщила о рекорде на пике экстремальной жары, которая возникает все чаще из-за изменений климата.

«Это буквально как в духовке, – заявил метеоролог Дэниел Берк в телефонном интервью. – Сегодня мы вновь можем зарегистрировать такую температуру».

По данным Всемирной метеорологической организации, в июле 1913 года в Долине смерти была зарегистрирована температура 56,7 градуса, а в тунисском Кебили термометр поднялся до 55 градусов в июле 1931 года.

Впрочем, недавнее исследование эксперта по экстремальной погоде Кристофера Берта, привели некоторых метеорологов к допущению, что эти предыдущие рекорды являются результатом ошибки наблюдения.



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