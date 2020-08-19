 

Латвия отказалась признать Тихановскую президентом Белоруссии

19.08.2020, 12:08, Новости дня

Власти Латвии не видят возможности признать Светлану Тихановскую, занявшую второе место на президентских выборах в Белоруссии, победителем по итогам голосования, сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в эфире Латвийского телевидения, комментируя предстоящий экстренный саммит ЕС.

«Мы, конечно, не знаем реальных результатов выборов 9 августа, поскольку видим масштабную фальсификацию. Есть сведения, что после сжигались бюллетени, и никто не может сказать, каким было реальное распределение голосов. Поэтому второго кандидата признать победителем выборов на данный момент не представляется возможным. Ни в одной демократической стране ни одна избирательная комиссия или суд не утвердили бы их», – передает ТАСС слова Ринкевичса.

Он добавил, что решение о повторных президентских выборах в Белоруссии может быть принято только внутри самой страны, но голосование в этом случае должно проходить при участии международных наблюдателей. По мнению главы внешнеполитического ведомства Латвии, быстро решить ситуацию в Белоруссии невозможно. «Никто со стороны ничего не может сделать в Белоруссии, только само белорусское общество», – подчеркнул он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.

Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.



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