Мужчина открыл стрельбу из машины по пешеходам в Волгоградской области

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19.08.2020, 12:08, Новости дня

В городе Волжский Волгоградской области задержан мужчина, стрелявший по пешеходам из окна автомобиля, сообщило управление Росгвардии по региону.

«В городе Волжском Волгоградской области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пресекли хулиганские действия одного из участников дорожного движения, который, находясь за рулем автомобиля, открыл стрельбу из неустановленного оружия», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

О происшествии правоохранителям сообщила 24-летняя местная жительница. По ее словам, водитель иномарки несколько раз выстрелил, когда она переходила дорогу. Девушка не смогла объяснить, из какого оружия велся огонь, но описала приметы нападавшего и его автомобиль.

«Сотрудники вневедомственной охраны обнаружили и заблокировали автохулигана. В салоне транспортного средства вместе с 29-летним водителем находилось еще двое мужчин. Все задержанные переданы для дальнейшего разбирательства сотрудникам полиции», – уточнили в Росгвардии.

В июле на Щелковском шоссе в Москве водитель автомобиля ВАЗ открыл стрельбу из пистолета. По данным СМИ, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.



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