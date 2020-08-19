Лукашенко призвал Запад решать свои проблемы и «не кивать» на Белоруссию

19.08.2020, 12:08, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал руководство западных стран в первую очередь обратить внимание на проблемные вопросы в своих странах, а «не кивать» на республику.

Лукашенко отметил, что главы западных государств предлагают переговоры с Белоруссией, «а в это время продолжают гнуть свою линию», передает БелТА.

Глава государства посоветовал «прежде чем тыкать пальцем» в Белоруссию, внести в повестку дня своих совещаний вопросы «желтых жилетов» во Франции и беспорядков в США.

«Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее», – подчеркнул белорусский лидер.

Также он добавил, что знает об иностранном финансировании протестов в Белоруссии.

«Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Белоруссию. Мы это видим. Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся», – сказал он.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов. Акции жестко подавлялись силовиками: применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и светошумовые гранаты. Протестующие забрасывали бойцов ОМОНа «коктейлями Молотова».

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Евросоюз ввести санкции против ответственных за насилие в отношении демонстрантов в Белоруссии. Такое заявление политик сделал перед началом онлайн-саммита ЕС по Белоруссии. ЕС объявил результаты выборов в Белоруссии сфальсифицированными.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что отдельная критика действий белорусских властей со стороны европейских политиков приобрела массовый характер, а ее тон ужесточился.