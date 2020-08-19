Власти Гродно согласились выполнить требования митингующих, силовики публично извинились

19.08.2020, 12:05, Новости дня

Власти белорусского города Гродно согласились выполнить требования протестующих. Об этом пишет TUT.BY.

Издание отметило, что требования протестующих к городским властям можно разделить на две части. Первая – отставка Александра Лукашенко с должности президента, отмена результатов президентских выборов, отмена штрафов, публичные извинения силовиков, увольнения и привлечение к ответственности членов Центризбиркома за фальсификации выборов.

Второй блок касался вопросов города.

На сайте горсовета 18 августа был опубликован ответ властей на требования протестующих. В итоге им удалось добиться:

создания Совета общественного согласия по итогам переговоров штаба оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, представителей предприятий и организаций города, а также общественности;

разрешения проводить мероприятия на площадях Ленина и Советской. При поступлении уведомлений о проведении массовых мероприятий будет обеспечено медицинское, техническое и информационное сопровождение;

подготовки и направления в прокуратуру ходатайства от Гродненского областного совета депутатов об объективном рассмотрении административных дел;

публичных извинений местной милиции в областной газете и на своем сайте;

освобождения всех 777 человек, которые были задержаны в Гродно во время мирных акций протеста. Под стражей остаются два человека, против которых открыты уголовные дела, но их обещают отпустить 19 августа, пишет издание;

местные власти пообещали не оказывать давление на бастующих рабочих;

исполкомовский канал “Гродно Плюс” теперь ведет трансляции с митингов, также на нем получили возможность выступать представители общественности.

Издание пишет, что в Гродно 18 августа вновь провели митинг, на котором присутствовало около 15 тыс. человек.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов. Для разгона протестующих силовики применяли спецсредства, в частности в Минске они использовали светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.

Во время протестов задержали около 7 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. Известно минимум о трех погибших.

16 августа в Беларуси состоялся крупнейший в истории митинг – на оппозиционную акцию протеста в Минске, по оценкам белорусских журналистов, вышло более 200 тыс. человек.

Тихановская, которая после выборов уехала в Литву, сказала, что готова стать национальным лидером и вскоре провести новые президентские выборы.

Лукашенко не согласен на условия оппозиции, он заявил, что пока его не убьют, других выборов в стране не будет. Позже он заявлял, что новые выборы в Беларуси возможны после принятия новой конституции.