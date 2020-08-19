Спорткар Maserati впервые обнаружили на тестах

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19.08.2020, 12:05, Новости дня

Компания Maserati готовит к выходу новейший суперкар, который попал в объективы фотошпионов.

Прототип новинки зафиксировали в процессе прохождения дорожных испытаний. Следует выделить, что автомобиль полностью засекречен, тогда как кузов покрыт плотной защитной пленкой. Следует отметить, что здесь применили увеличенную радиаторную решетку, новую светодиодную оптику, а также стильные бамперы и крупные воздухозаборники. Из технических параметров следует отметить 3-литровый двигатель с турбиной на 630 л.с.

Также важно указать, что автомобиль имеет комбинированный впрыск и ряд других опций. Презентация суперкара от Maserati состоится уже к концу лета, когда и объявят все характеристики.



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