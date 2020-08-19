 

Кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 получил рублевый ценник

19.08.2020, 12:05, Новости дня

В РФ стартовал прием предварительных заказов на новый роскошный Mercedes-Maybach GLS 600.

В частности, покупатели смогут приобрести модель Mercedes-Maybach GLS 600 в единственной модификации с 4-литровым бензиновым агрегатом на 557 л.с. Среди новшеств также указывается 9-ступенчатая автоматическая коробка передач. Новый Mercedes-Maybach GLS 600 оснастили пневматической подвеской. Приобрести новинку на рынке РФ можно по цене от 14,33 млн рублей.

Однако в модификации с двойными креслами ценник увеличится на 450 тысяч рублей. Распознать улучшенный кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600 можно по решетке радиатора, многочисленным хромированным вставкам, а также крупным 27-дюймовым дискам.



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