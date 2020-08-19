 

Кроссовер Mitsubishi Outlander в РФ получит версию Black Edition

19.08.2020, 12:05, Новости дня

Японская компания Mitsubishi сообщила, что с 1 сентября стартуют продажи нового кроссовера Mitsubishi Outlander в спецверсии Black Edition.

Данный автомобиль построен на базе полноприводного паркетника, который будет продаваться в продвинутом оттенке с доплатой порядка 65 тысяч рублей. В свою очередь, новый паркетник получил черный цвет оформления салона и соответствующий цвет кузова. Более того, здесь применили специальные накладки на бамперах, а также хромированные вставки.

Также следует отметить комбинированное оформление сидений автомобиля для максимальной практичности. Стоимость нового кроссовера Mitsubishi Outlander Black Edition составляет 1,98 миллиона рублей для комплектации Invite.



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